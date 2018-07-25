В Лондоне поезда Eurostar остановятся на один день, предупредили в МИД РФ

Москва, , 13:23 — REGNUM Сотрудники компании Eurostar объявили о забастовке, которая пройдет в Лондоне 28 июля, сообщили представители ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ на официальной странице в Twitter.

«Великобритания, Бельгия, Франция — 28.07 сбои ж/д сообщения на вокзале Сент-Панкрас в Лондоне», — говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что протесты персонала транспортной компании связаны с «шокирующими и опасными» условиями работы.

Eurostar выполняет высокоскоростные железнодорожные перевозки в европейских странах. Маршруты поездов соединяют столицы Великобритании, Франции и Бельгии.

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