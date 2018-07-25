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В Узбекистане выявили 128 коррупционных нарушений при трудоустройстве

Общество

К уголовной ответственности привлечены 153 человека

Ташкент, 25 июля 2018, 13:24 — REGNUM  Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана выявил 128 коррупционных правонарушений при трудоустройстве, сообщили 25 июля в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

По данным ведомства, к уголовной ответственности привлечены 153 человека. Среди регионов республики наибольшее количество правонарушений при трудоустройстве было выявлено в Андижанской, Ферганской и Кашкадарьинской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля в Узбекистане сменился начальник управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры. На руководящую должность назначен Улугбек Анваров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане сменили главу антикоррупционного ведомства при Генпрокуратуре

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