В Узбекистане выявили 128 коррупционных нарушений при трудоустройстве

Ташкент, , 13:24 — REGNUM Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана выявил 128 коррупционных правонарушений при трудоустройстве, сообщили 25 июля в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

По данным ведомства, к уголовной ответственности привлечены 153 человека. Среди регионов республики наибольшее количество правонарушений при трудоустройстве было выявлено в Андижанской, Ферганской и Кашкадарьинской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля в Узбекистане сменился начальник управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры. На руководящую должность назначен Улугбек Анваров.

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