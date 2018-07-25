Госдума обязала сообщать ГИБДД о продаже автомобиля

Москва, , 13:14 — REGNUM Продавцы автомобилей обязаны сообщить ГИБДД и снять с учета автомобиль. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия»), комментируя принятие закона о регистрации ТС.

По его словам, еще одной важной темой закона является то, что гражданин, продавший свой автомобиль, теперь должен написать соответствующее заявление регистрирующим органам, снимая тем самым с себя всякую ответственность за эксплуатацию этого автомобиля будущим владельцем.

«Сегодня вот продает автомобиль один гражданин другому, а с учета, получается, он не снят, забыл или еще там что-то, а потом штрафы годами приходят. Мы понимаем, как на рынке сегодня происходит покупка подержанных автомобилей, как они свариваются, собираются и так далее. Вот теперь будет отдельная маркировка и постановка на учет, и, я думаю, что черный рынок благодаря этому закону теперь уйдет из России», — заявил депутат.

Госдума приняла закон, позволяющий зарегистрировать новый автомобиль у дилера, а не только в ГИБДД.

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