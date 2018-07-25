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Бывший глава Fiat Chrysler Automobiles Серджио Марккьоне скончался в Цюрихе

Общество

Благодаря радикальным реформам Марккьоне удалось спасти от банкротства компании Fiat и Chrysler

Цюрих, Швейцария, 25 июля 2018, 13:13 — REGNUM  Бывший исполнительный директор Fiat Chrysler Automobiles N. V. (FCA) и президент Ferrari Серджио Марккьоне скончался в Цюрихе, сообщили 25 июля итальянские средства массовой информации.

Известие о смерти 66-летнего предпринимателя подтвердили представители компании Fiat. Два дня назад Марккьоне впал в кому вследствие возникновения осложнений после проведенной на плече хирургической операции.

Несколько дней назад Серджио Марккьоне был отправлен в отставку со своих постов в связи с состоянием здоровья. Он возглавлял Fiat с 2004 года, Ferrari — с 2014-го. В историю мирового автопрома он вошел как человек, спасший от банкротства итальянскую компанию Fiat, а затем и американскую Chrysler.

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