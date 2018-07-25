Лишенные водительских прав граждане РФ вовсе не побегут возвращать долги?

Москва, , 13:13 — REGNUM Российские судебные приставы уже с 2016 года могут ограничить право обремененного долгами гражданина управлять автомобилем, но пока никакого результата такие меры не принесли, считает адвокат Тимур Маршани. Об этом он заявил 25 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя инициативу главы ФССП РФ о запрете должникам-алиментщикам получать водительские права.

«С 2016 года в законе «Об исполнительном производстве» действует норма, по которой пристав может ограничивать ваше право управления транспортным средством, — сказал адвокат. — Что-нибудь изменилось? Ничего! Два года мы ждём, но ничего не меняется. Как долги были, так и остались, люди не платят и автомобилями не управляют, потому что если денег у человека нет, то они и не появятся».

Развивая эту мысль, адвокат подчеркнул, что описанные ограничительные меры так и не принесли желаемого результата.

«Люди не стали массово погашать свои долги, — добавил Маршани. — Нет статистики, которая бы подтвердила, что произошли какие-то изменения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, руководитель Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов предложил не давать водительские права должникам по алиментам.

По мнению госчиновника, у человека, который уклоняется от выплаты алиментов, не должно быть потенциальной возможности приобрести автомобиль.

«Пока не погасит долг, пусть ходит пешком или пользуется общественным транспортом», — убежден глава ФССП.

Однако, по мнению председателя комиссии Московской городской думы по безопасности Инны Святенко, законодательная инициатива Аристова вряд ли будет принята.

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