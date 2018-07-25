«Автобус 26» — передвижной гастрономический автобус во Франции

Клемон-Ферран, Франция, , 13:01 — REGNUM Издалека, это просто зеленый автобус, потерянный посреди полей с видом на впечатляющие вулканы Овернь, регион во Франции, но вблизи, это ресторан для гурманов, странствующий по этой малонаселенной области, сообщает агентство France Presse.

Овернь — регион в центре южной части Франции, имеющий богатую историю, со столицей в Клермон-Ферран.

Идея создания такого передвижного ресторана появилась четыре года назад. Этим рестораном управляет шеф-повар Чарльз Монку и его жена Мелина, которая обслуживает столики. На реализацию проекта пара потратила 490 тыс. евро.

В результате вместимость автобуса 26 мест, удобный и чистый интерьер, внутри он обшит деревом, панорамные окна, столы, и мягкие кресла, чтобы чувствовать себя комфортно.

Меню меняется довольно регулярно. «Мы работаем с местными садоводами, сыроделами и мясниками. Зачем далеко ходить, когда у нас есть все рядом, и все хорошего качества», — заявил Чарльз Монку.

Автобус не только привлекает местных жителей: 40% клиентов приезжают издалека, иногда из Швейцарии, Бельгии и даже Англии. Бронирование столиков завершено на год вперед.