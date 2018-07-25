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С увеличением рекламы на ТВ зрителям обещают качественное детское кино

Общество

И мультики

Москва, 25 июля 2018, 12:54 — REGNUM  Закон об увеличении рекламы в телепередачах направлен на развитие индустрии телевидения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля, об этом заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»).

«Уверен, что через два-три года мы увидим новое и высококачественное детское кино, мультипликацию, отечественного производства», — сказал Ревенко.

Госдума в третьем чтении приняла закон, предполагающий увеличение общей продолжительность рекламы в телепередачах. Одновременно в детских теле‑ и радиопередачах запрещается реклама товаров, не предназначенных для детей. предполагаются и исключения.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума увеличила время рекламных блоков в телепередачах

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Закон «О рекламе»
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