Полиция Петербурга расследует пожар в историческом здании Дома архитектора

Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Полиция Адмиралтейского района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту пожара, который произошел 23 мая 2018 года на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Половцова А.А. с дворовыми флигелями» на Большой Морской улице, 52. Здесь многие годы находится петербургский Дом архитектора.

Пожар нанес большой ущерб уникальным историческим интерьерам, находящимся под охраной — на сумму не менее 106 млн рублей. Эта сумма не окончательная и может увеличиться в ходе детального обследования здания.

Уголовное дело возбуждено по статье 243.1 УК РФ («Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия»).

«Непосредственной причиной пожара стал удлинитель, который испытывал повышенные нагрузки. Очаг пожара, согласно этому же заключению, был расположен на кухне ресторана на 1-м этаже», — отметили в городском комитете по охране памятников (КГИОП), который и попросил полицию о возбуждении уголовного дела.

Огонь не смог уничтожить всё здание только благодаря тому, что дым вовремя заметили жильцы дома напротив, а также из-за оперативной работы пожарных.

Удалось спасти отреставрированные ранее парадные залы второго этажа: однако кое-где обуглилась отделка и паркет, есть следы копоти на стенах и полах в примыкающих к очагу пожара помещениях. С 2012 года на реставрацию Дома архитекторов из бюджета Санкт-Петербурга было затрачено более 1 млрд рублей

В КГИОП возмущены тем, что даже после пожара «на объекте продолжается деятельность по проведению мероприятий, связанных с питанием и обслуживанием граждан». Комитет потребовал проведения проверки со стороны МЧС и Роспотребнадзора.

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