Должников не пугает запрет на выезд за пределы РФ – депутат Мосгордумы

Москва, , 12:50 — REGNUM Депутаты Государственной думы РФ вряд ли примут законопроект, ограничивающий право должников по алиментам получать водительские права, считает председатель комиссии московской городской думы по безопасности Инна Святенко. Об этом она заявила 25 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующую инициативу главы Федеральной службы судебных приставов РФ.

«Должник — это уже плохо, и необходимы какие-то меры воздействия, — отметила она. — Сейчас в рамках действующего законодательства есть только временные ограничения на выезд за пределы РФ. Для большинства должников это совершенно неубедительно. Не хотят они выезжать за пределы РФ».

В то же время Святенко отметила, что, по её мнению, законодательная инициатива главы ФСПП либо не пройдёт, либо претерпит изменения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов предложил не давать водительские права должникам по алиментам.

Кроме того, он рассказал, что в разработке уже находится законопроект о дальнейшем ограничении иных прав должников, которым в будущем могут отказать в регистрации транспортного средства. Работодателей же обяжут уведомлять приставов о приёме должника на работу.