Twitter принялся защищать Илона Маска

Вашингтон, , 13:05 — REGNUM Twitter будет автоматически блокировать неверифицированные и не привязанные к номеру телефона аккаунты, владельцы которых поменяют имя на Elon Musk. Такие меры представители соцсети приняли из-за многочисленных мошенников, которые пытаются заработать, используя имя изобретателя, сообщает издание The Verge.

С февраля 2018 году под записями главы компаний Tesla и SpaceX периодически появлялись твиты поддельных профилей-копий, которые вымогали у пользователей деньги. Боты предлагали перевести им небольшие суммы криптовалюты, обещая вернуть в несколько раз больше.

Например, в середине июля Маск опубликовал твит с извинениями перед участником операции по спасению детей из пещеры в Таиланде Верноном Ансвортом, которого он ранее назвал педофилом. В комментариях предприниматель предложил всем желающим отправить ему криптовалюту, чтобы принять участие в розыгрыше Tesla 3. Однако пользователи быстро обнаружили, что эта запись принадлежит фейковому аккаунту-копии. После этого Маск заявил, что хотел бы узнать авторов сети ботов-мошенников, похвалив их за изобретательность.

По словам представителей Twitter, новая система по борьбе с мошенниками пока находится на стадии тестирования. Соцсеть уже блокирует аккаунт при смене имени на Elon Musk. Тем не менее возможность оставить себе такое имя без мер со стороны сервиса есть, лишь введя капчу и подтвердив номер телефона.

Нередко мошенники создают в Twitter копии аккаунтов и других известных личностей в IT-сфере. Однако представители соцсети отказались уточнить, чьи еще имена попали в систему борьбы с криптомошенниками.

Между тем с похожей проблемой в марте сталкивался и Павел Дуров. Во время сбоев в работе Telegram он отчитывался о её восстановлении в своём Twitter. Этим воспользовались мошенники, которые создали профили-копии Дурова. Они предлагали пользователям компенсацию в виде криптовалюты взамен на небольшие суммы. Таким способом мошенники заработали более 60 тыс. долларов.

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