В Москве к выборам мэра запустили систему «Мобильный избиратель»

Москва, , 13:45 — REGNUM В Москве 25 июля заработала система «Мобильный избиратель», которая позволит жителям столицы прикрепиться к новым экстерриториальным участкам для голосования на выборах мэра 9 сентября 2018 года. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для того, чтобы проголосовать по месту фактического нахождения, нужно заполнить заявление на портале www.gosuslugi.ru или обратиться в любой офис «Мои документы», либо в территориальную избирательную комиссию.

«Напомню, что на выборах президента России в марте 2018 года выписались из Москвы и проголосовали за пределами столицы 242 тыс. горожан. На всех так называемых «дачных участках» будут присутствовать квалифицированные наблюдатели, которые обеспечат тотальный контроль за избирательным процессом. Таким образом, голосование на экстерриториальных участках будет полностью соответствовать «московскому стандарту» выборов», — подчеркнул Венедиктов.

Он также отметил, что в августе члены Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы проведут объезд «дачных» избирательных участков для проверки их готовности к выборам. Всего в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях будет создано 209 участков.

Руководитель рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия»), в свою очередь, напомнил, что в 2018 году были внесены изменения в Избирательный кодекс Москвы для установления дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан, а также обеспечения гласности и открытости в деятельности избирательных комиссий при проведении дня голосования.

«Кстати, мы первопроходцы в вопросе голосования за пределами региона, такая норма в избирательном законодательстве современной России появилась впервые», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Мособлдумы, открытость и прозрачность процедуры голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября стоит под угрозой.

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