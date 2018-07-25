В Липецкой области продолжится акция «Здоровое поколение»

Липецк, , 12:30 — REGNUM В Липецкой области акция для детей «Здоровое поколение» в 2018 году пройдет в девяти районах. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Акция стала одним из направлений долгосрочного приоритетного проекта «Здоровый регион», который реализуется по инициативе главы администрации Липецкой области Олега Королева. Акция предусматривает выезд медицинских специалистов для профилактического осмотра и обследования детей с целью ранней диагностики различных заболеваний.

В 2017 году акция «Здоровое поколение» состоялась в девяти районах — Липецком, Краснинском, Лев-Толстовском, Становлянском, Елецком, Задонском, Измалковском, Чаплыгинском и Данковском. Участие в ней приняли более пяти тысяч человек. Более двух тысяч детей прошли медицинское обследование.

С 26 июля 2018 года акция продолжится. В райцентре Долгоруково в акции примет участие 21 медицинская организация области: 12 учреждений здравоохранения и девять межрайонных и районных больниц. Также запланирована работа информационно-образовательных площадок, направленных на профилактику и пропаганду здорового образа жизни, и спортивная эстафета «Здоровье и сила — в движении!».

Для долгоруковских школьников будет организована информационно-образовательная программа «Здоровая привычка», в ходе которой учащиеся младших классов в игровой форме познакомятся с основами здорового образа жизни. А на островке «Азбука здоровья» раздадут буклеты и памятки по профилактике различных заболеваний.

«Состояние здоровья подрастающего поколения — важный показатель благополучия общества и государства. Особенно важно заниматься профилактикой различных заболеваний и прививать принципы ведения здорового образа жизни детям с самого раннего возраста», — считает глава региона Олег Королев.