В Подмосковье количество жалоб на мусор упало на 25%

Красногорск, , 12:23 — REGNUM Количество жалоб на мусорные свалки в Подмосковье сократилось на четверть в течение недели. Об этом заявила руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба ведомства.

За минувшую неделю жители региона пожаловались на свалки и навалы мусора 79 раз, тогда как неделе ранее количество жалоб составляло 105 единиц. Обращений, касающихся уборки территории, также стало на 25% меньше — 63 вместо 85.

Витушева объяснила сокращение жалоб итогам планомерной работы по борьбе с несанкционированными свалками. Ранее по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева был создан штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области остро стоит вопрос с работой мусорных полигонов. Так, весной 2018 года жители региона выходили на митинги, требуя закрыть свалки.

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