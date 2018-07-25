На Хабаровский край и ЕАО обрушатся сразу два циклона

Хабаровск, , 12:19 — REGNUM Два циклона, которые в ближайшее время обрушатся на Еврейскую автономную область (ЕАО) и Хабаровский край, принесут в регионы дожди, местами сильные ливни. Об этом сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного УГМС.

По словам источника, Хабаровский край уже находится во власти тропического циклона, «прогнозируются дожди, местами сильные».

«Бывший тайфун «Ампил» к нам (Хабаровский край) подойдет к ночи на четверг (26 июля), — рассказал собеседник агентства. — … Такая же ситуация в Еврейской области».

Как передавало ИА REGNUM, ранее тайфун «Ампил» обрушился на восточное побережье Китая. Из Шанхая и провинций Чжэцзян и Цзянсу были эвакуированы более 380 тыс. человек. Позже «Ампил» ослабел до циклона.

Читайте также: Бывший тайфун «Ампил» идёт на Хабаровск