Москва, , 11:48 — REGNUM Госдума приняла закон о целевом обучении в вузах, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля. При приеме составляется договор, где должен быть указан срок осуществления трудовой деятельности в организации, определенной указанным договором — не менее трех лет.

При определении размера штрафных санкций за неисполнение условий договора о целевом обучении предлагается ограничиться возмещением заказчику целевого обучения в полном объеме расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, без двукратного штрафа.

Ответственность заказчика целевого обучения за нетрудоустройство гражданина устанавливается не двукратно размеру мер социальной поддержки, как это предусмотрено сейчас, а в сумме, равной трехкратной величине среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ, на территории которого должен был быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.

Одновременно расширяется перечень заказчиков, на заключение целевых договоров с которыми могут рассчитывать вузы и студенты. Речь идет об организациях, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, акционерных обществах, акции которых находятся в собственности или в доверительном управлении государственной корпорации, акционерных обществах, акции которых находятся в собственности или в доверительном управлении государственной корпорации, а также об организациях, которые созданы государственными корпорациями или переданы государственным корпорациям.

Прием на целевое обучение осуществляется по специальностям и направления подготовки, которые установит правительство РФ в пределах установленной квоты. Право устанавливать квоту получают правительство, органы власти регионов и органы местного самоуправления — в зависимости от источников финансирования контрольных цифр приема. По уровням бюджета утверждается и порядок установления такой квоты.