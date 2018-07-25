«Невыносимый запах»: жители Улан-Удэ жалуются на зловоние в городе

Улан-Удэ, , 11:43 — REGNUM Жители столицы Бурятии — города Улан-Удэ — сегодня, 25 июля, сообщили в соцсетях о невыносимом зловонии, которое они начали ощущать с ночи.

«Что за вонь стоит, дышать нечем, спать невозможно. Такое чувство, что прямо под окнами канализацию прорвало», — пишет на странице паблика «Аноним 03» в соцсети «ВКонтакте» жительница улицы Геологической.

«Время почти пять утра, не могу заснуть от этого запаха! Надеюсь, не одной мне слышен этот запах свиней?! От духоты и жары в квартире раскрыты все окна, и ветром доносит невыносимый запах свинарника», — подчёркивает ещё одна горожанка, добавляя, что подобное зловоние ощущала в Заиграевском районе Бурятии, в селе, где работает свинокомплекс.

На жалобы горожан отреагировали в МУП «Водоканал». На предприятии пояснили, что никаких коммунальных аварий на подведомственных учреждению сетях в последние дни не было. Однако в связи с жалобами на запах канализации специалисты предприятия пообещали провести комиссионное обследование сетей водоотведения в Октябрьском, Советском и Железнодорожном районах, передаёт «Информ Полис online».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года на неприятный запах, распространяющийся по городу, пожаловались жители Томска. В частности, томичи подчёркивали, что в Октябрьском районе Томска сильно пахло навозом. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Томской области пообещала принять меры в связи с жалобами.