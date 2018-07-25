Среда, 25 Июля 2018 года
13:10:35 МСК

Сотрудника брянской колонии, подозреваемого в смерти заключенного, уволили

Общество

Заключенный умер в колонии №6 22 июля

Сотрудника брянской колонии, подозреваемого в смерти заключенного, уволили
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Вы уволены

Брянск, 25 июля 2018, 11:35 — REGNUM  В Брянской области сотрудник колонии №6, который подозревается в превышении должностных полномочий, уволен из ФСИН. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 25 июля сообщил ТАСС. Ранее стало известно, что 22 июля в результате пыток в колонии умер заключенный.

«Он уволен из органов уголовно-исполнительной системы», — цитирует слова источника издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля по факту смерти заключенного было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следователи считают, что сотрудники колонии связал заключенного и перевязал ему лицо тряпкой. В результате осужденный умер от асфиксии. Проверку колонии также начала прокуратура Брянской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Брянская прокуратура начала проверку колонии, где погиб заключенный

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в местах лишения свободы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить