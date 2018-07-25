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Большинство жителей РФ предпочитают отечественные лекарства — опрос

Общество

Число тех, кто предпочитает российские лекарства, за год увеличилось на 11%

Москва, 25 июля 2018, 11:35 — REGNUM  Большинство жителей Российской Федерации (69%) предпочитают покупать произведенные в стране медикаменты, импортные препараты приобретают меньше трети (31%). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир».

"Число тех, кто предпочитает российские лекарства, за год значительно увеличилось — на 11%, — говорится в сообщении. — В 2017 г. этот вариант ответа выбрали 58%».

Две трети респондентов, кто пользуется импортными медикаментами, готовы перейти на их российские аналоги, если будет на то рекомендация лечащего врача (фармацевта) или же препарат будет стоить дешевле.

Опрос проводился среди 1,8 тыс. человек в возрасте от 20 лет до 60 лет, проживающих во всех типах городов, во всех федеральных округах.

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