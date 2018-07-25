Футболисты «Амкара» судятся из-за невыплаты зарплаты

Пермь, , 11:31 — REGNUM В Перми сегодня, 25 июля, Свердловский районный суд рассматривает первый иск от футболистов «Амкара», который касается выплаты долга по заработной плате. В целом иски подали четыре футболиста — Александр Салугин, Дмитрий Белоруков, Михаил Сиваков, Дмитрий Хомич, сообщают СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне футбольный клуб «Амкар» остался без лицензии для участия в сезоне-2018/19. Причиной отказа выдачи лицензии стали недостаточные финансовые гарантии. В результате было принято решение о ликвидации клуба.

Как отмечает издание «Коммерсантъ», все игроки «Амкара» получили зарплату за февраль в марте 2018 года, после этого никаких выплат не было, в том числе премиальных и выходных пособий.

Напомним, ликвидация футбольного клуба «Амкар» вызвала бурное возмущение болельщиков. Критика общества звучала в адрес местного правительства, которое не смогла сохранить спортивную команду. Между тем вскоре после ликвидации одной команды в регионе создана другая — «Звезда», что также вызвало много споров. На финансирование нового клуба из бюджета выделяется 40 млн рублей.

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