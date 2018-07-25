Леса Якутии тушат, вызывая искусственные дожди

Якутск, , 11:17 — REGNUM В Якутии для борьбы с лесными пожарами приходится вызывать дожди. Выпадение осадков было инициировано в двух районах Якутии — Вилюйском и Верхневилюйском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Вызовом дождей занимаются специалисты республиканского ГБУ «Авиалесоохрана». Один из инициированных ими ливней был настолько силён, что полностью потушил пожар в Вилюйском районе. Горение в другом муниципалитете — Верхневилюйском, с помощью осадков удалось локализовать.

Для вызова дождей в облака с самолёта Ан-26 запускают пиропатроны с йодистым серебром, благодаря которому образование осадков начинается уже через полчаса, а вероятность их выпадения на нужной территории достигает 50−70%.

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По данным МЧС республики на 25 июля, в Якутии огнём охвачено 1,22 млн га лесов. При этом тушат в регионе только 14 лесных пожаров на общей площади 43,4 га — остальные возгорания находятся в отдалённых и труднодоступных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, департаменту лесных отношений Якутии приходится уговаривать подрядные организации и местное население тушить леса в долг в связи с нехваткой федерального финансирования на эти цели.

Сумма задолжености за 2017−2018 годы уже достигла 500 млн рублей, рассказал заместитель руководителя департамента по лесным отношениям Джулустан Хон. В подразделениях, отвечающих за борьбу с огнём, не хватает ни средств, ни людей. Изношенность техники составляет 90−100%, средства на её приобретение не выделяются, а трактора, которые арендуются у местных жителей, Рослесхоз не устраивают из-за отсутствия спидометров и несоответствия ещё ряду технических характеристик. Тем не менее леса в Якутии тушат с помощью того, что есть, но оплачивать эти работы федералы потом отказываются.

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«В общей сложности сумма задолженности — около 500 млн рублей. И соответственно, из этого вытекают все сложности при тушении пожаров. Мы сейчас уже не можем практически привлечь для этой цели вертолёты, самолёты, население. У нас только 163 парашютиста-десантника и 170 наземных огнеборцев. Территория огромная, не везде наши силы есть, соответственно, на пике пожароопасности мы привлекаем местное население. Но если мы им ещё за работы в прошлом году не заплатили, в этом году они неохотно выходят тушить, практически не идут», — отмечал Джулустан Хон.