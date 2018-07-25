Среда, 25 Июля 2018 года
11:02:32 МСК

Госдума отказалась объявлять «административную» амнистию

Общество

Инициатива устарела, отмечает профильный комитет Госдумы

Москва, 25 июля 2018, 11:01 — REGNUM  Госдума отказалась от проведения «административной» амнистии, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля. Соответствующее постановление было отклонено при обсуждении.

Депутаты фракции ЛДПР предложили объявить амнистию в отношении лиц, совершивших административные правонарушения.

Под действие постановления об амнистии подпали бы лица, совершившие административные правонарушения до дня вступления его в силу, и лица, в отношении которых вынесено постановление о назначении административного наказания. При этом предполагалось, что подпадающие под действие амнистии не освобождаются от обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими административных правонарушений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить