Госдума отказалась объявлять «административную» амнистию

Москва, , 11:01 — REGNUM Госдума отказалась от проведения «административной» амнистии, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля. Соответствующее постановление было отклонено при обсуждении.

Депутаты фракции ЛДПР предложили объявить амнистию в отношении лиц, совершивших административные правонарушения.

Под действие постановления об амнистии подпали бы лица, совершившие административные правонарушения до дня вступления его в силу, и лица, в отношении которых вынесено постановление о назначении административного наказания. При этом предполагалось, что подпадающие под действие амнистии не освобождаются от обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими административных правонарушений.