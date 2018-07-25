Пермское кафе незаконно использовало памятник архитектурного наследия

Пермь, , 10:59 — REGNUM В Перми кафе-ресторан использовал незаконно при обустройстве летней веранды стену «Усадьбы купца А.Г. Гаврилова», которая является памятником архитектурного наследия, и земельный участок, который находится в федеральной собственности. Такой вывод сделала прокуратура после проведения проверки по факту травмирования посетительницы в результате обрушения стены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом надзорном ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что недвижимость использовалась без оформления необходимых документов. Теперь собственник кафе должен освободить земельный участок и восстановить разрушенную стену. Решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении лиц, допустивших нарушение закона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Перми бушевало ненастье — ливень и ураган. Ливнёвка не справлялась с потоками воды, что породило сравнение с Венецией. Сильный ветер срывал кровли со зданий, ломал деревья, рвал электропровода. В этот день в кафе произошло обрушение стены на летней веранде.

По данным «Эха Москвы в Перми», травмы получила бывший заместитель министра культуры Пермского края. Медики зафиксировали у неё перелом двух грудных позвонков и перелом ребра. Кафе отказалось возместить ущерб пострадавшей женщине, поэтому экс-чиновница намеревалась обратиться в суд.

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