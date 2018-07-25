Бастрыкин о «царских останках»: «Никаких сомнений быть не может»

Москва, , 10:58 — REGNUM Генетическая экспертиза в России благодаря делу о расстреле бывшего императора Николая Романова и его семьи серьёзно продвинулась вперёд. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин, пишут «Известия».

Он отметил, что из 11 останков у семи признана принадлежность к семейной группе. Также экспертиза доказала родство Николая Романова и императора Александра III. Таким образом, никаких сомнений в принадлежности найденных под Екатеринбургом останков семье Романовых быть не может.

Напомним, заявление о подлинности останков СКР сделал в середине июля. В патриархии не исключили, что примерно через два-три года соберётся очередной Архиерейский собор. Ему и предстоит решать, признавать ли останки «царскими».