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Бастрыкин о «царских останках»: «Никаких сомнений быть не может»

Общество

Благодаря делу Романовых генетическая экспертиза серьёзно продвинулась вперёд, говорит глава СКР

Москва, 25 июля 2018, 10:58 — REGNUM  Генетическая экспертиза в России благодаря делу о расстреле бывшего императора Николая Романова и его семьи серьёзно продвинулась вперёд. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин, пишут «Известия».

Он отметил, что из 11 останков у семи признана принадлежность к семейной группе. Также экспертиза доказала родство Николая Романова и императора Александра III. Таким образом, никаких сомнений в принадлежности найденных под Екатеринбургом останков семье Романовых быть не может.

Напомним, заявление о подлинности останков СКР сделал в середине июля. В патриархии не исключили, что примерно через два-три года соберётся очередной Архиерейский собор. Ему и предстоит решать, признавать ли останки «царскими».

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Поиски и идентификация останков царской семьи
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