Курить в китайских поездах запрещено, но контролировать запрет некому

Пекин, , 10:53 — REGNUM Почти на 90% китайских железных дорог распространяется антитабачное законодательство, однако исполнение законов находится на низком уровне, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Государственные и местные законы предписывают запрет на курение табака в зонах ожидания, вагонах поезда и на перронах. Однако, исполнение предписаний хромает, говорится в исследовании, выпущенном заместителем директора отдела контроля за курением табака при Китайском центре контроля и профилактики заболеваний Ян Цзе, некоторые сведения из которого были озвучены во время тематического симпозиума, прошедшего ранее на текущей неделе.

В настоящее время в 21 городе Китая действует запрет на курение в закрытых общественных местах, при этом последними на данный момент к этому списку присоединился города Сиань провинции Шэньси. Еще пять городов запретили курение в общественном транспорте.

Напомним, что в настоящее время в Китае запрещено курение в самолетах и скоростных поездах, однако, на обычных поездах, которые обеспечивают более трети от 3 млрд человек годового пассажирооборота Китая, курение все так же распространено и слабо контролируется.