Житель Хабаровска собирал кости амурского тигра для продажи

Хабаровск, , 10:49 — REGNUM Кости трех амурских тигров, занесенных в Красную книгу, были изъяты у жителя Хабаровска, сообщила 25 июля пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

«Со слов задержанного, дериваты предназначались для дальнейшей продажи выходцам из стран АТР», — говорится в сообщении.

Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям были установлены и другие лица, занимающиеся незаконной продажей фрагментов тел особо ценных животных. В настоящее время в отношении хабаровчанина решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 258.1 УК РФ.

Амурский тигр — редкий хищник, занесенный в Международную Красную книгу. Ареал обитания животного — юго-восток России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. В настоящее время численность амурских тигров в России не превышает 550 особей.