Воронежский госуниверситет отмечает юбилей и борется с советским памятником

Воронеж, , 10:39 — REGNUM В Воронеже обсуждается возможный снос памятника «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!», более известного воронежцам как «чупа-чупс». Опрос на тему того, что должно появиться на месте памятника на Университетской площади, Воронежский госуниверситет запустил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"К #ВГУ100лет Университетская площадь расцветает как никогда раньше! Уже в День города нас ждет открытие сквера Ученых напротив #ВГУ. В будущем времени место памятника «Пролетарии все стран, соединяйтесь!», более известного нам в простонародье как «чупа-чупс», займет новый культурный объект. Что же это будет? Предлагаем вам пройти опрос и рассказать нам, какой бы вы хотели увидеть новую достопримечательность города Воронежа на Университетской площади», — говорится в сообщении университета.

Речь идет о памятнике, установленном в 1970-х годах на Университетской площади: он представляет собой земной шар, опоясанный лентой со словами «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!», на металлическом столбе. В 1990-х годах студенты вуза дали памятнику название «чупа-чупс». За последние 40 с лишним лет памятник проржавел, однако руководство университета, видимо, решило, что проще его снести, чем привести в порядок.

В ВГУ, правда, решение о сносе опровергают.

«У нас нет информации, что что-то снесут. Мы просто выясняем, что горожане хотели бы увидеть на месте нынешнего памятника», — цитируют «Вести Воронеж» представителя вуза.

При этом в самом опросе четко говорится: «В будущем место памятника «Пролетарии все стран, соединяйтесь!», более известного нам в простонародье как «чупа-чупс», займет новый культурный объект». Вариант же сохранения памятника в тексте опроса даже не предусмотрен: на его месте предлагается разбить парковый комплекс, установить фонтан или «следующий» памятник.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Воронежский государственный университет отмечает столетие со дня основания. Основные праздничные мероприятия пройдут в День города 15 сентября. К юбилею ВГУ готовят открытие сквера Ученых, а также Аллеи нобелевских лауреатов. Стоимость арт-объектов составит 1,7 млн рублей.

Отметим, что это не первая попытка избавиться от памятника на Университетской площади. В 2010 году на его месте предлагалось установить памятник воеводе Семену Сабурову, которого называют основателем Воронежа, но потом от этой идеи отказались.