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Карточный ремонт ярославских дорог будут выполнять даниловцы

Общество

Они предложили лучшую цену

Карточный ремонт ярославских дорог будут выполнять даниловцы
Иллюстрация: Группа в Facebook Дороги Ярославля
Дороги ждут ремонта

Ярославль, 25 июля 2018, 10:37 — REGNUM  Ремонт дорог картами в Ярославле будет выполнять ООО «Асфальтобетонный завод Дорожное управление», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Ярославле завершилась закупка на карточный ремонт дорог начальной стоимостью в 399 млн рублей. До рассмотрения вторых частей были допущены заявки от двух участников — ООО «Асфальтобетонный завод Дорожное управление» из Данилова и ООО «Самконд» из Иркутска. Даниловцы предложили лучшую цену в 375,9 млн рублей, ООО «Самконд» — 377,9 млн.

В итоге победителем электронного аукциона признано ООО «Асфальтобетонный завод Дорожное управление».

Читайте ранее в этом сюжете: Ремонт дорог: ради блага ярославцев предприниматель забрал жалобу из УФАС

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