Пять депутатов в Ингушетии лишились мандатов из-за утраты доверия

Магас, , 10:34 — REGNUM В Ингушетии остались без работы пять депутатов. Их уволили по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия. Народные избранники ряда муниципалитетов Назрановского района нарушили законодательство о противодействии коррупции, сообщили ИА REGNUM 25 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Некоторые из депутатов скрыли сведения о доходах от предпринимательской деятельности, полученные их близкими родственниками. Другие утаили данные о своих доходах и расходах и доходах членов семьи. Иные вовсе предоставили недостоверные данные.

Все это вскрылось в результате проверки надзорного органа в сельских поселениях Экажево, Сурхахи, Долаково, Кантышево, Али-Юрт, Барсуки и Яндаре Назрановского района. По требованию прокуратуры были привлечены к ответственности 26 должностных лиц, пятеро из них уволены в связи с утратой доверия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в июне 2018 года остались без мандатов два депутата города Набережные Челны. Причиной стали нарушения, которые обнаружили в их декларациях о доходах.

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