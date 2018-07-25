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Элтон Джон раскритиковал Восточную Европу и Россию за гомофобию

Общество

Британский артист принял участие в конференции по борьбе со СПИДом в Нидерландах

Элтон Джон раскритиковал Восточную Европу и Россию за гомофобию
Cindy Andrie
Элтон Джон

Амстердам, 25 июля 2018, 10:20 — REGNUM  Британский певец Элтон Джон осудил «явную дискриминацию» сексуальных меньшинств в Восточной Европе, России и на Ближнем Востоке, выступая на конференции по борьбе со СПИДом в Амстердаме. Об этом пишет газета ABC 25 июля.

Артист заявил, что все в этих странах сводится к тому, чтобы ограничить доступ представителей ЛГБТ-меньшинств к медицинскому обслуживанию и анализам. По его мнению, «если бы не было такого фанатизма и ненависти», вирус иммунодефицита можно было бы победить быстрее.

«Политикам следует быть более человечными», — сказал Элтон Джон.

На этой неделе в Амстердаме проходит неделя борьбы со СПИДом. На конференции присутствовал также британский принц Гарри, который вместе с Элтоном Джоном презентовал новую организацию MenStar, созданную для борьбы со СПИДом у мужчин по всей планете. Организация начнет свою работу в следующем году в Африке.

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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