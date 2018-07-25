Госдума разрешила регистрировать автомобили у дилеров

Москва, , 10:16 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о регистрации автомобилей не только в ГИБДД, но и у дилеров в автосалоне, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Автовладельцы, купившие машину у официальных дилеров, смогут регистрировать новые автомобили без посещения Госавтоинспекции. Предельный уровень тарифа на услуги устанавливается ФАС России.

Закон также разделяет понятия «государственный регистрационный знак» (металлическая пластина с нанесенным номером) и «государственный регистрационный номер» (набор цифр и букв, присваиваемых автомобилю).

Заказать госномер можно будет у аккредитованных юрлиц или у ИП. ГИБДД будет только присваивать машинам сочетание букв и цифр, а заниматься выдачей номеров станут автосалоны.

Одновременно Госдума отказалась от введения аукционов на «красивые» номера.

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