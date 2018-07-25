Среда, 25 Июля 2018 года
11:09:10 МСК

В отношении главы НПО им. Лавочкина возбуждено дело

Общество

По предварительным данным, мужчина подозревается в мошенничестве

Москва, 25 июля 2018, 10:02 — REGNUM  Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко в интервью РИА Новости.

По его словам, Лемешевский, который в настоящее время находится в отпуске, уйдёт в отставку 2 августа.

По предварительным данным, мужчина подозревается в мошенничестве.

Другие подробности пока неизвестны.

Читайте также: По делу о госизмене в «Роскосмосе» арестован 74-летний учёный из Королёва

А также: Арест сотрудника ЦНИИмаш — «рейдерский захват» института?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить