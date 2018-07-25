В отношении главы НПО им. Лавочкина возбуждено дело

Москва, , 10:02 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко в интервью РИА Новости.

По его словам, Лемешевский, который в настоящее время находится в отпуске, уйдёт в отставку 2 августа.

По предварительным данным, мужчина подозревается в мошенничестве.

Другие подробности пока неизвестны.

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