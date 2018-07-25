В Краснокамском районе Прикамья школы подвергнут тотальной проверке

Пермь, , 10:01 — REGNUM В Краснокамском районе Пермского края под проверку попали все школы, комиссия по делам несовершеннолетних и органы опеки. Причиной стала гибель 14-летней девочки, смертельный случай получил федеральную огласку и широкий резонанс. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации края, поручение о тотальной проверке своим подчинённым дал губернатор на заседании правительства края сегодня, 25 июля.

Напомним, 16 июля мать подростка вызвала на дом бригаду скорой помощи. Медики констатировали смерть ребенка. В СМИ и соцсетях появилась информация о голодной смерти. Сведения разнились: мать кормила дочь дважды в неделю, девочка сама отказывалась от пищи из желания похудеть. При этом окружающие, в том числе в школе, отмечали изменение состояния девочки, однако информацию до органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних не довели.

В настоящее время возбуждено два уголовных дела — по факту причинения смерти по неосторожности и по факту халатности должностных лиц. Глава региона подчеркнул, что сейчас рано делать какие-то выводы, но вместе с тем выразил недоумение по поводу пренебрежения.

«Я, честно, не понимаю, чем объяснить такое пренебрежение. В школе все знали, но до соответствующей комиссии по делам несовершеннолетних, до других специалистов не довели» — сказал он, сообщает издание «Коммерсантъ».

Губернатор заявил, что необходимо ускорить процесс внедрения решений, которые приняты чиновниками после вооружённого нападения на школу №127 Перми. В частности, речь идёт о трёхуровневой модели психологической помощи семьям, оказавшимся в трудной ситуации, а также усилении воспитательной функции общеобразовательного учреждения.

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