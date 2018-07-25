Мэр Ярославля привез волонтерам пиццу

Ярославль, , 09:45 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Слепцов привез волонтерам, работавшим на уборке Ленинского района города, пиццу. Об этом сами представители движения рассказали в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы получили вот такие фото и не поверили своим глазам! Оказывается, сегодня на место работы бригады в Ленинском районе приезжал сам Владимир Слепцов — мэр нашего города! Яротрядовцы были приятно удивлены, когда встречу было решено дополнить кусочком вкусной пиццы, как поощрение за то большое дело, которое ребята делают каждый день! Спасибо, Владимир Витальевич, за отличную компанию, интересные разговоры и вкусный обед!» — пишут яротрядовцы.

Ребята из молодежного трудового движения мечтают, чтобы маршрут главы города чудесным образом пролег и через другие районы.