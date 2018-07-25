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Таджикистан потребовал сурового наказания для убийцы девочки в Серпухове

Общество

МИД Таджикистана призвал тщательно расследовать зверское преступление

Душанбе, 25 июля 2018, 09:40 — REGNUM  В Таджикистане потрясены жестоким убийством пятилетней девочки в городе Серпухове Московской области. Это дерзкое преступление вызвало в республике крайнее возмущение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Таджикистана 25 июля.

Таджикская сторона призывает «соответствующие органы Российской Федерации провести тщательное расследование данного зверского преступления по отношению к ребёнку». Соответствующая нота была предана Министерству иностранных дел РФ.

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Также Таджикистан требует «сурового наказания преступника совершившего это бесчеловечное деяние».

«Дипломатические и консульские ведомства Республики Таджикистан в Российской Федерации будут постоянно находиться в контакте с соответствующими органами России до полного расследования преступления и вынесения приговора», — говорится в сообщении внешнедипломатического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, пятилетняя девочка, которая пропала в Серпухове Московской области 22 июля, была найдена на следующий день мёртвой. Её тело было найдено в спортивной сумке рядом с железнодорожным полотном. Позднее был задержан подозреваемый в совершении жестокого преступления. Им оказался местный житель 1990 года рождения. В настоящее время расследование уголовного дела по факту убийства ребёнка продолжается. Назначено проведение ряда экспертиз.

Добавим, что, по сообщению СМИ Таджикистана, тело убитой девочки было доставлено из Москвы в Душанбе. По словам родных, похороны ребёнка состоятся сегодня, 25 июля, в городе Куляб.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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