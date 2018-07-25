Новые правила строительства стеклянных мостов ввели на севере Китая

Шицзячжуан, Китай, , 09:31 — REGNUM Провинция Хэбэй на севере Китая выпустила новые технические стандарты для строительства стеклянных подвесных мостов и пешеходных дорожек на туристических объектах с целью обеспечения лучшей безопасности туристов, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Согласно информации хэбэйского департамента жилищного строительства и развития городских и сельских районов, по стандарту стеклянные подвесные мосты не должны строиться в районах высокой сейсмической активности. Дополнительное защитное оборудование и знаки предупреждения должны иметь надписи на китайском и по меньшей мере одном иностранном языке и быть установлены на опасных участках.

Стеклянные подвесные мосты и пешеходные дорожки должны закрываться во время непогоды или таких катаклизмов, как тайфуны, ливни, штормы, сходы оползней и селевых потоков. Количество пешеходов также должно быть ограничено до не более, чем трех человек на квадратный метр. Стандарты начинают действовать с 1 августа 2018 года.

Отметим, что в Китае зачастую прибегают к практике установки подвесных стеклянных мостов и пешеходных дорожек для привлечения туристов. Одним из самых популярных мест является Чжанцзяцзе в центральном Китае, где установлен такой мост длиной 430 метров и шириной шесть метров, построенный между двумя скалами на высоте 300 метров над землей.

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