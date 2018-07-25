Советы по борьбе с жарой: Роспотребнадзор предупреждает, врачи корректируют

Москва, , 09:30 — REGNUM Рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с жарой кандидат медицинских наук, руководитель отдела защиты прав пациентов АНО «Медицина и право» Константин Емешин считает чрезвычайно общими, подходящими на все случаи жизни. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM озвученные ведомством способы (употребление в пищу фруктов, снижение физических нагрузок на солнце и ношение легкой одежды) эксперт, в частности, подчеркнул:

«Это общие рекомендации врачей, которые работают в Роспотребнадзоре. Реально каждую секунду, и тем более в течение суток, состояние организма чрезвычайно изменчиво. А плюс еще у человека есть те или иные заболевания. Поэтому врачи-клиницисты, как правило, предпочитают к общим рекомендациям формулировать индивидуальные рекомендации для конкретного человека. Причем я ещё отслеживаю — как повлияли эти рекомендации.

Иногда бывает сложно подобрать рекомендации, когда в организме пациента возникают противоречия. Например, у больного принимающего тироксин, надо корректировать дозировку во время жары. Но стоит прибавить дозировку, как может наступать экстрасистолия, и при заниженной дозировке тоже может возникнуть нарушения ритма сердца.

Поэтому реально лечащий врач, соглашаясь с общими рекомендациями, вынужден учитывать индивидуальность конкретного организма».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор предупредил граждан о наступлении аномальной жары в нескольких регионах России и дал рекомендации по спасению от неё. В частности, говорится: избежать перегрева помогут менее калорийная пища и сниженные до минимума физические нагрузки.

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