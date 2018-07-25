На семи улицах в центре Москвы появились выделенные полосы

Москва, , 09:22 — REGNUM В центре Москвы на семи улицах появились выделенные полосы для общественного транспорта, которые помогут сократить интервалы движения автобусов. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

Новые выделенные полосы, общая протяженность которых составляет два километра, помогут сократить интервалы движения на 17 автобусных маршрутах.

«Транспорт станет курсировать без задержек, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. — На отдельных участках скорость движения автобусов возрастет примерно на 50%».

Так, выделенные полосы появились на семи столичных улицах: Николоямская улица; Верхняя и Нижняя Радищевская улицы; Баррикадная улица; улица Солянка и Солянский проезд; улица Волхонка.

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