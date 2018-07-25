Среда, 25 Июля 2018 года
11:08:06 МСК

На семи улицах в центре Москвы появились выделенные полосы

Общество

«Транспорт станет курсировать без задержек»

На семи улицах в центре Москвы появились выделенные полосы
Lesless
Выделенная полоса для общественного транспорта

Москва, 25 июля 2018, 09:22 — REGNUM  В центре Москвы на семи улицах появились выделенные полосы для общественного транспорта, которые помогут сократить интервалы движения автобусов. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

Новые выделенные полосы, общая протяженность которых составляет два километра, помогут сократить интервалы движения на 17 автобусных маршрутах.

«Транспорт станет курсировать без задержек, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. — На отдельных участках скорость движения автобусов возрастет примерно на 50%».

Так, выделенные полосы появились на семи столичных улицах: Николоямская улица; Верхняя и Нижняя Радищевская улицы; Баррикадная улица; улица Солянка и Солянский проезд; улица Волхонка.

Читайте также: Володин отметил роль Собянина в осмысленном развитии Москвы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие железнодорожной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить