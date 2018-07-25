Джоко Видодо с рабочим визитом в специальном округе Джокьякарты

Джакарта, , 09:24 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и ряд министров прибыли в специальный округ Джокьякарты с однодневным рабочим визитом, сообщает Antaranews.

В ходе визита президент посетил один из традиционных рынков в городе Джокьякарта, рынок Крангган.

Президент купил ветку бананов, а также несколько традиционных индонезийских закусок: lemper, sawut, cucur.

Ряд торговцев признались, что были рады увидеть и пожать руку президенту Джоко Видодо. «Я впервые вижу его, я рад, что президент Джоко Видодо — очень простой и добрый человек», — рассказал один из продавцов.

Несмотря на то, что президенту пришлось толкаться с торговцами и посетителями, которые переполняют рынок, глава государства встретился с обычными гражданами.

Президент также раздал людям небольшие сувениры, в виде аккуратной коробочки с бантиком и блокнотов.

Губернатор округа Джокьякарты Султан Хаменгку Бувоно Х и заместитель мэра города Джокьякарты Херо Поэрвади сопровождали президента.

Херо Поэрвади заявил, что президент остался доволен посещением рынка и условиями граждан и посоветовал дальше развивать традиционный промысел.