Опыт Израиля и дефицит приютов: в Прикамье строят геронтологический центр

Пермь, , 08:53 — REGNUM В Перми началось строительство современного геронтологического центра. Планируется, что его введут в эксплуатацию через полтора года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсосцразвития Пермского края.

Стоимость проекта составила 295 622,4 тыс. рублей, стоимость строительства — 222 738,6 тыс. рублей. В бюджете Пермского края на эти цели заложено более 216 миллионов рублей. Почти 80 миллионов выделяет Пенсионный фонд России. О том, в какую сумму будет обходиться уход для постояльцев, в минсоцразвития края не информируют.

Жилой корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов будет рассчитан на 500 человек. Стоит отметить, что ранее речь шла о 150 постояльцах. Напомним, весной 2018 года регион оказался в центре скандалов, связанных с жестоким отношением к пожилым людям в частных приютах. Тогда власти заявили о том, что госприютов (около 15) на территории Пермского края явно недостаточно.

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В этот же период министр здравоохранения заявил о том, что в Перми построят современный и комфортный геронтологический центр с учётом опыта Израиля. Эту страну посещал чиновник, чтобы набраться полезных знаний. Тогда критику вызвала планируемая наполняемость объекта. Говорилось о 150 престарелых гражданах и о том, что такой расчёт не решит проблему мест в госприютах.

Новый государственный приют для пожилых появится в Орджоникидзевском районе Перми. Площадь здания центра составит более 6,5 тысячи кв. метров. На территории геронтологического центра предусмотрят зоны отдыха — парки для прогулок, спортивные площадки.

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин подчеркнул, что все социальные учреждения в регионе сегодня являются приспособленными, они не были специально построены для целей социального обслуживания:

«Поэтому очень важно, что сейчас у нас есть возможность впервые за многие годы создать новое социальное учреждение 21-го века — с современным оборудованием, с новейшими технологиями ухода, удобное и комфортное для пожилых людей».