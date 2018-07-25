В Красноярском крае выявили нарушения в каждом пятом торговом центре

Красноярск, , 08:52 — REGNUM В Красноярском крае на каждом пятом объекте с массовым пребыванием людей выявлены нарушения пожарной безопасности. Об этом, как передает ТВК, сообщил начальник Главного управления МЧС по краю Евгений Вершинин на совещании, которое провел глава МЧС России Евгений Зиничев.

«Выявлено более 5 тыс. нарушений противопожарных требований, — сказал Вершинин. — На каждом пятом объекте нарушаются правила пожарной безвестности».

При этом начальник Главного управления МЧС по краю добавил, что грубые нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей, выявлены на каждом десятом объекте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионах России начались проверки мест с массовым пребыванием людей после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек.

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