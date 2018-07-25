В России уменьшилось число отмененных решений о предоставлении гражданства

Москва, , 08:43 — REGNUM Число отменённых решений о предоставлении российского гражданства сократилось с 1511 в 2012 году до 160 в 2017-м, передает 25 июля RT со ссылкой на пресс-службу МВД России. В первом квартале 2018 года решения отменялись всего 96 раз.

Это «связано с повышением качества проверки представляемых заявителями документов», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что аннулирование решения о предоставлении гражданства происходит по причине предоставления заявителем подложных документов или ложных сведений, а также по решению суда при совершении получившим гражданство преступлений экстремистской или террористической направленности.

Читайте также: Госдума нашла способ аннулировать гражданство РФ у террористов

Читайте развитие сюжета: Еврокомиссия готова платить Италии за каждого мигранта