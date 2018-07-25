МЧС России заявило о необходимости нового подхода к развитию безопасности

Москва, , 08:39 — REGNUM На сегодняшний день в России создана эффективная система реагирования. Однако в деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимы перемены. Об этом заявило МЧС России. Этот вопрос обсуждался на всероссийском селекторе с участием полномочных представителей президента в федеральных округах, губернаторов, глав муниципальных образований и других должностных лиц.

«Настало время, когда необходимо пересмотреть деятельность и от реагирования перейти к предупреждению. Предупреждение ЧС эффективно только при полном взаимодействии всех структур», — сказал глава МЧС России Евгений Зиничев.

По словам министра, произошедшие за последние годы единичные ЧС —катастрофические паводки, лесные и техногенные пожары, трагедии на воде, нанесли огромный ущерб экономическому состоянию российских регионов, сказались на состоянии граждан.

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Региональным властям было предложено повысить требования в области безопасности жизнедеятельности. Этом, мнению представителей чрезвычайного ведомства, позволит существенно снизить риск гибели людей, ущерб экономике и окружающей среде.

В ходе заседания было отмечено, что работа на предупреждение ЧС имеет долгосрочную перспективу. Главное — начало положено.