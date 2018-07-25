В смерти актера Александра Исакова обвинили врачей

Москва, , 08:36 — REGNUM Врачебная ошибка могла стать причиной возможной смерти актера Александра Исакова. Об этом сообщил друг и коллега артиста Роман Печерский на странице в соцсети Facebook.

По его словам, «наши доблестные врачи» не смогли поставить правильный диагноз актеру Исакову, пролежавшему в больнице три недели.

«Только после отека легких (удалось) выявить причину — двухсторонняя пневмония, — написал Печерский. — Вчера он (Исаков) еще шутил…»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля в Москве на 40-м году жизни скончался талантливый российский актёр Александр Исаков. Причина смерти — осложнения после перенесённой пневмонии.

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