В смерти актера Александра Исакова обвинили врачей

Москва, 25 июля 2018, 08:36 — REGNUM Врачебная ошибка могла стать причиной возможной смерти актера Александра Исакова. Об этом сообщил друг и коллега артиста Роман Печерский на странице в соцсети Facebook.
По его словам, «наши доблестные врачи» не смогли поставить правильный диагноз актеру Исакову, пролежавшему в больнице три недели.
«Только после отека легких (удалось) выявить причину — двухсторонняя пневмония, — написал Печерский. — Вчера он (Исаков) еще шутил…»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля в Москве на 40-м году жизни скончался талантливый российский актёр Александр Исаков. Причина смерти — осложнения после перенесённой пневмонии.
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