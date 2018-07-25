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Украинским врачам расскажут, как правильно оптимизировать больницы

Общество

«Консультантами» станут канадские специалисты

Украинским врачам расскажут, как правильно оптимизировать больницы
Алексей Протопопов. Детский доктор (фрагмент). 1885

Киев, 25 июля 2018, 08:32 — REGNUM  Канадские врачи проконсультируют персонал украинской Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», сообщает 25 июля «Укринформ».

Согласно сообщению, эксперты из канадской детской клиники SickKids расскажут украинским врачам о том, как правильно анализировать и оптимизировать рабочий процесс в больнице, а также дадут рекомендации по внедрению международного опыта оптимизации больниц.

Отмечается, что SickKids работает с Украиной с 2014 года — клиника проводит «Программу стажировок для педиатров Украины» совместно с фондом из Канады «Дети Чернобыля».

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Напомним, Канада активно помогает киевской хунте, которая пришла к власти в результате госпереворота в 2014 году. Так, Оттава ранее включила Украину в список стран, в которые разрешен экспорт огнестрельного оружия.

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