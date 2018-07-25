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Роспотребнадзор предупреждает: во время жары лучше есть фрукты и пить морс

Общество

От жирной пищи, мяса и сладкого с большим количеством сахара — отказаться

Роспотребнадзор предупреждает: во время жары лучше есть фрукты и пить морс
RitaE
Ягоды

Москва, 25 июля 2018, 08:24 — REGNUM  Лучшим способом защиты от жары будет употребление в пищу фруктов, снижение физических нагрузок на солнце и ношение легкой одежды из натуральных тканей светлой расцветки, сообщает 25 июля пресс-служба Роспотребнадзора.

«Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют отказаться от жирной пищи, копченых и жареных продуктов и добавить в рацион большее количество жидкости — чая или морса с минимальным количеством сахара.

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Жара, засуха
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