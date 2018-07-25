«Запахи носят эстетический характер»: как в Ишиме борются со зловонием

Ишим, Тюменская область, , 08:31 — REGNUM Ещё два предприятия города Ишима Тюменской области накрывают муниципалитет зловонием. Причём руководство АО «Аминосиб» и ГУП ТО «Ишимский ветсанутильзавод» не отрицают своей вины. Ранее было оштрафовано ЗАО «Племзавод Юбилейный», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации пресс-службы горадминистрации Ишима, представители АО «Аминосиб» и ГУП ТО «Ишимский ветсанутильзавод» доложили на комиссии по чрезвычайным ситуациям о мерах, которые предпримут в ближайшее время для локализации едкого амбре, которое накрыло муниципалитет летом 2018 года.

Представитель АО «Аминосиб» пояснил, что из-за жары в сточном болоте начался активный процесс гниения крахмалосодержащих соединений. На предприятии принято решение о строительстве усреднителя, который будет пущен в эксплуатацию 1 августа 2018 года. Ликвидировать очаг зловония будут путём откачки.

Что касается запахов, которые источает ГУП ТО «Ишимский ветсанутильзавод», то на уровне правительства Тюменской области принято решение о строительстве нового производства по утилизации останков павших животных. Это позволит усовершенствовать систему фильтрации выбросов в атмосферу.

Из областной больницы №4 города Ишима поступили сведения, что аллергики и люди с болезнями органов дыхания обращались этим летом к врачам ровно столько же раз, как и прежде. Сотрудники управления территориального отдела Роспотребнадзора заявляют о соответствии нормативам по вредным веществам, попадающим в воздух.

«Запахи связаны с органическими соединениями, в большей степени носят эстетический характер», — заявил сотрудник ТО Роспотребнадзора на совещании.

Напомним, ранее заместитель руководителя Росприроднадзора по Тюменской области Ирина Антипкина признала, что в Ишиме сложилась неблагоприятная экологическая обстановка из-за невыносимого запаха.

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