Владелец сгоревшего ТЦ в Кемерове не нашёл денег на систему пожаротушения

Кемерово, , 08:09 — REGNUM Система пожаротушения в сгоревшем в марте 2018 года торговом центре «Зимняя вишня» была неисправна, и владелец ТЦ об этом знала, однако необходимых средств на её ремонт не выделила. Этот факт установило следствие.

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В гибели детей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» обвинили невидимую руку рынка

Как сообщил и.о. заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергей Голкин, представители компании «Системный интегратор», обслуживающей систему противопожарной безопасности торгового центра, предложили владельцу ТЦ Юлии Богдановой заключить несколько дополнительных соглашений, чтобы привести в порядок противопожарную систему, установленную в «Зимней вишне».

«Богданова, как было установлено, решила сэкономить порядка 7 миллионов рублей. В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятом этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена», — цитирует «Коммерсантъ» слова Голкина.

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Голкин не исключил, что в уголовном деле, расследуемом по факту пожара и гибели людей в «Зимней вишне», появятся новые фигуранты, в том числе из чиновников, дававших разрешения на строительство и эксплуатацию ТРЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек. Фигурантами по уголовному делу в настоящее время проходят 11 человек, включая владельцев и руководство торгового центра, а также сотрудников МЧС. Генеральный директор компании — собственника здания сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово Юлия Богданова была задержана в марте 2018 года. Именно она — генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», в собственности которого находилось здание торгового центра «Зимняя вишня». По версии следователей, подчиненные не раз говорили Богдановой о недостатках системы противопожарной безопасности, но гендиректор не предпринимала по этому поводу никаких мер.

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