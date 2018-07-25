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Бегавшего по МКАД козленка спасли — ЦОДД

Общество

Инцидент произошел во вторник, 24 июля, на 38 км МКАД

Москва, 25 июля 2018, 07:56 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов спасли козленка, который оказался на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Об этом сообщил в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Инцидент произошел во вторник, 24 июля, на 38 км МКАД.

«Экипаж обнаружил козленка, который бегал по проезжей части, — говорится в сообщении ЦОДД, обнародованном на странице в соцсети Twitter. — Его, конечно, поймали, пожалели и передали фонду защиты животных».

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