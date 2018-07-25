Заключенных ярославской колонии убеждают отказаться от показаний — адвокат

Ярославль, , 07:43 — REGNUM Заключенных ярославской колонии №1 уговаривают отказаться от показаний о фактах избиения. Об этом сообщила адвокат Ирина Бирюкова на своей странице в соцсети Facebook.

«Оперативный сотрудник… вызывает осужденных (ярославской колонии №1), которые подтвердили факты избиения проверяющим прокурорам, и отговаривает их в культурной форме, — написала адвокат. — На «вы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видеозапись с издевательствами над заключенным ярославской колонии №1, которая была сделана в июне 2017 г., попала в СМИ в июле 2018 г. По данным материалам было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

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