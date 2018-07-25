Эммануэль Макрон встретился с Брижит Бардо в Елисейском дворце

Париж, , 07:35 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит встретились с бывшей актрисой и основателем фонда защиты животных Брижит Бардо в Елисейском дворце, чтобы обсудить проблему животных, во вторник, 24 июля, сообщает агентство France Presse.

Беседа длилась около часа, без камер.

«Я, которая с недоверием относилась к Макрону, была очень удивлена, увидев внимание, серьезность и хорошее расположение, с которым он меня встретил», — отметила Брижит Бардо, активистка по защите животных.

В конце мая Брижит Бардо открыто критиковала главу государства, упрекая его в том, что он «неактивен перед лицом страданий животных».

Во время встречи Брижит Бардо и Эммануэль Макрон обсудили вопрос о живом измельчении цыпленка, ритуальном убийстве животных без предварительного оглушения и о потреблении конского мяса.

По ее словам, президент заявил, что он выступает за прекращение потребления конского мяса и говорит, что он готов встретиться с религиозными представителями.

«Я видела много президентов, последний был Саркози, он обещал мне всё и ничего не сделал», — заявила Брижит Бардо. «Эммануэль Макрон в конце года обязался встретиться вновь, чтобы обсудить достигнутый прогресс», — добавила она.

Елисейский дворец со своей стороны отметил, что встреча прошла в дружественной, теплой обстановке.

Эммануэль Макрон пообещал поставить камеры на бойнях и обязался запретить продажу цыплят в клетках на 2022 год.